Житель Уватского района погиб в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП, в котором погиб 34-летний водитель автомобиля Daewoo, житель с. Горнослинкино Уватского района, выясняют автоинспекторы в Тюменской области.

Авария произошла на 317 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе 25 июня. Столкнулись автомобили Daewoo и Toyota.

Предварительно, водитель Daewoo при повороте не пропустил второй автомобиль, двигавшийся прямо. В ДТП пострадала также 36-летняя водитель Toyota. Жительница Тобольска получила травмы руки.