  • 26 июня 202426.06.2024среда
  • USD87,2770
    EUR93,7347
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер южный

Житель Уватского района погиб в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Происшествия, 10:35 26 июня 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП, в котором погиб 34-летний водитель автомобиля Daewoo, житель с. Горнослинкино Уватского района, выясняют автоинспекторы в Тюменской области.

Авария произошла на 317 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе 25 июня. Столкнулись автомобили Daewoo и Toyota.

Предварительно, водитель Daewoo при повороте не пропустил второй автомобиль, двигавшийся прямо. В ДТП пострадала также 36-летняя водитель Toyota. Жительница Тобольска получила травмы руки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:36 26.06.2024Водитель и ребёнок получили ушибы в аварии на улице Мельникайте в Тюмени
11:41 26.06.2024Пьяный водитель скрывался от ДПС и въехал в дерево на улице Чаплина в Тюмени
10:35 26.06.2024Житель Уватского района погиб в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
16:59 25.06.2024Три человека пострадали в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск