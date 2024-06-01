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Пьяный водитель скрывался от ДПС и въехал в дерево на улице Чаплина в Тюмени

Происшествия, 11:41 26 июня 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяный водитель попытался уехать от наряда ДПС в Тюмени, но не вписался в поворот и въехал в дерево, от удара мужчину выбросило из машины.

ДТП произошло на ул. Чаплина ночью 25 июня, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Как выяснилось, автомобилист приехал из Курганской области к дочери в Тюмень, поссорился с родными, выпил и поехал кататься.

Автоинспекторы вызвали скорую, водителя доставили в больницу, где ему оказали помощь. Показания алкотестера составили 0,80 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На курганца составлено четыре протокола: за пьяное вождение, проезд на красный сигнал светофора, бегство от автоинспекторов и отсутствие при себе водительского удостоверения.

Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что водитель вёл себя вежливо, свой поступок он объяснил тем, что испугался и принёс извинения.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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