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17 инвестплощадок сформировали для бизнеса в Сладковском районе

Экономика, 17:23 26 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 инвестиционных площадок сформировали для реализации бизнеса в Сладковском районе. Наибольший объем средств направляется в рыбоводство, сельское хозяйство, распределение электроэнергии, газа и воды, модернизацию социальной сферы.

По словам главы Сладковского района Александра Иванова, одним из таких проектов является открытие стоматологической клиники в Сладково. Объем вложений составляет 1,5 млн рублей. Будет создано четыре новых рабочих места. В помещении уже сделан ремонт, идет реконструкция инженерных систем, в том числе электроснабжения под современное оборудование. Открытие состоится в конце года.

"На территории района зарегистрированы 207 субъектов предпринимательства. Включая 38 малых предприятий и 169 индивидуальных предпринимателей. Увеличивается в районе и число самозанятых. По данным статистики таких 466 человек, прирост с начала года – плюс 150. Объем инвестиций в основной капитал составил 349 миллионов рублей в 2023 году. Рост произошёл на 63 %. На одного жителя приходится свыше 31 тысячи рублей", - рассказал глава.

По его оценке, экономика района имеет стабильный приток инвестиций. Важным условием является формирование земельных участков. А также сокращение сроков выдачи разрешений на строительство и технических условий на подключение объектов к инженерным сетям.

Оксана Корнеенкова

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# инвестиционные проекты , Сладковский район

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