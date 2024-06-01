Ассортимент сублимированных ягод расширят для тюменских школьников

Комбинат школьного питания «Центральный» Комбинат школьного питания «Центральный»

Меню тюменских школьников пополнят новые сублимированные продукты. Перспективы обсудили представители Комбината школьного питания Тюмени во время экскурсии по заводу "Грин Лайф".

Учащиеся первыми попробовали и оценили сублимированную клубнику. Завод работает со смородиной, ежевикой, черникой, малиной, клюквой, облепихой, брусникой, вишней. Кроме того, есть наработки по производству сублимированного мороженого.

Комбинат школьного питания «Центральный» Комбинат школьного питания «Центральный»

На экскурсии гостям показали процесс получения продукции: ягоды и фрукты замораживают при температуре -50°C и ниже. Затем они поступают в цех, где происходит нарезка при -5 градусах и укладка на лотки.

Затем сырьё поступает в сублиматор – в вакуумную камеру, где начинается основной этап. Под воздействием низкого давления и повышения температуры лед начинает испаряться, превращаясь в пар. В результате этой процедуры вода полностью удаляется из продукта, сохраняя при этом его структуру, вкус, цвет и питательные свойства. Например, из 1 кг клубники получается 100 гр сублимированного продукта.

Комбинат школьного питания «Центральный» Комбинат школьного питания «Центральный»

Ягоды сушатся от 20 до 30 часов. После сушки продукт делят на фракции специальным виброситом – самая мелкая крошка идет на напитки, фармацевтику и снеки, сообщает Комбинат школьного питания "Центральный".