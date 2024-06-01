Ребят со всего УФО научат снимать фильмы на тюменском проекте "Дети в кино"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детей со всего Уральского федерального округа научат снимать фильмы на тюменском проекте "Дети в кино". Он получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив в размере 6 млн. 713 тыс. 907 рублей.

Автором идеи выступила предприниматель из Тобольска Диана Каримова.

"В нашем регионе свыше 10 тысяч детей занимаются творчеством разной направленности. Более 10 процентов из них заинтересованы в создании видеоконтента и написании рассказов, именно они мечтают работать в кино и телевидении. К сожалению, не все могут раскрыть свои возможности и начать развиваться в профессии самостоятельно в силу жизненных обстоятельств. Мне с командой пришла идея по продвижению и развитию творческого потенциала ребят посредством включения их в самый настоящий съемочный процесс", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" Диана Каримова.

Участие примут не менее 1 тыс. 200 детей и подростков из Тобольска, Тюмени, Кургана, Челябинска, Екатеринбурга, Сургута и Нижневартовска. Проект разделили на офлайн и онлайн части. Первая предполагает участие родителей. Организаторы уверены, что это обеспечит необходимую поддержку для развития творческого потенциала. Сам курс раскроет наиболее важные темы профессии киноиндустрии и жанры кино, базис актерского мастерства и сценической речи, тонкости написания сценария, работы с камерой и особенности постпродакшена. Ребята узнают, как и где найти вдохновение, маркетинговую сторону популярности фильмов.

По итогам занятий 70 лучших поучаствуют в летнем кинолагере, который состоится в 2025 году в Тобольске. С помощью экспертов подростки снимут три короткометражки по мотивам рассказов тобольской писательницы Зули Стадник. Презентация лент сначала пройдет в закрытом формате ближе к Новому году, затем картины будут доступны и остальным зрителям.

Напомним, что 25 проектов из Тюменской области получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Общая сумма, которая достанется победителям, – более 63,5 млн рублей.

Виктория Макарова