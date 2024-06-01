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Тюменцы поделятся на форуме практиками использования искусственного интеллекта

Общество, 17:25 27 июня 2024

t-l.ru | Фото: t-l.ru

Форум "Искусственный интеллект в высшем образовании. Педагогические вызовы и перспективы российских университетов" стартует в Тюмени 28 июня. Его участниками станут представители Министерства науки и высшего образования РФ, ведущих вузов страны и профильных компаний, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Форум призван дать ответ, какими могут быть форматы и объемы внедрения ИИ в образовательные процессы и что делать вузам, чтобы выпускать конкурентоспособных специалистов, которые владеют компетенциями, открывающими доступ к технологиям.

Тюменский государственный университет представит практики использования искусственного интеллекта. Вуз также накапливает опыт генерации разнообразного образовательного контента для повышения заинтересованности и вовлеченности студентов.

С внедрением подобных инструментов в ТюмГУ трансформируется механизм оценки: в основу ложится реальная эффективность каждого обучающегося. ИИ привлекается к разработке сложных, нетривиальных, вместе с тем реалистичных сценариев, требующих от студентов критического анализа, умения решать сконструированные кейсы как прообразы действительных задач экономики и общества.

Ключевой площадкой экспериментальных практик выступает Школа перспективных исследований (SAS) ТюмГУ, где на нескольких учебных курсах бакалавриата кастомизированные системы ИИ уже взяли на себя ряд функций профессоров. Проект реализуется в университете в рамках программы "Приоритет 2030".

Расписание мероприятий доступно на сайте, также запланирована трансляция на рутуб-канале.

Возрастное ограничение: 16+.

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# искусственный интеллект , ТюмГУ

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