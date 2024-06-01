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17 тюменских семей стали лауреатами конкурса "Уральские самоцветы. БлагоДаримВместе"

Общество, 15:02 27 июня 2024

БФРГТ | Фото: БФРГТ

Итоги семейного конкурса общественного признания "Уральские самоцветы. БлагоДаримВместе" подвели в Тюмени. Лауреатами стали 17 семей из Тюмени, Бердюжского, Исетского, Уватского, Ялуторовского районов и Голышмановского городского округа.

Конкурс провел Благотворительный фонд развития города Тюмени при поддержке правительства Тюменской области и Фонда президентских грантов в рамках празднования Года семьи.

"Благодарить людей за добрые дела очень важно. Мы надеемся, что гражданское неравнодушие социально активных семей, наших победителей, станет вдохновляющим примером для других", – отметила исполнительный директор БФРГТ Вера Барова.

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Победителями в номинации "Доброе дело" для предпринимателей, имеющих семейный бизнес и занимающихся благотворительностью, стали семьи Авдеевых, Глазуновых, Колодкиных/Рочевых, Вафиных. В номинации "Молодое поколение" - семья Глазуновых/Мясниковых, в номинации "Профессиональные династии" – семья Зелениных, в номинации "Шире круг" – семьи Пушкаревич, Слинкиных, Давиденко, Пуртовых, Диулиных, Молоковых, Саитовых, Редикульцевых.

Также в номинации "Щедрая душа" победителями признали семьи Худяковых, Добровольских и Максимовых.

Все представленные к награде семьи получили дипломы и ценные подарки – бытовую технику.

Напомним, что в течение месяца жители Тюменской области и общественные организации номинировали социально активные семьи по пяти направлениям. Всего поступило 23 заявки.

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# благотворительность , БФРГТ , конкурс

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