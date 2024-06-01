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В сборе гумпомощи участвуют представители всех национальностей Тюменской области

Общество, 14:40 27 июня 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дизельный генератор, шлифовальные машинки, бензопилы и другой необходимый инвентарь отправили бойцам подразделения "Ахмат", в котором служат 200 тюменцев, члены реготделения Ассамблеи народов России. Вопрос оказания помощи военным в зоне СВО постоянно находится в работе общественной организации.

"Помогаем и будем помогать. До конца лета вновь примем участие в сборе и отправке гуманитарной помощи", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель реготделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев.

По его словам, члены общественной организации активно участвовали и в оказании гуманитарной помощи пострадавшим от паводка жителям районов. Более 7 тыс. предметов первой необходимости собрали и отправили в Ишимский, Казанский и Упоровский районы. Позже 4 тонны воды и продуктов передали в Викуловский район.

"Большой вклад в сбор гуманитарной помощи внесли представители армянского, русского, чеченского, цыганского, азербайджанского и других национальных объединений", – сказал Евгений Воробьев.

Председатель реготделения отметил, что активисты организации на местах принимали непосредственное участие в борьбе с паводком и его последствиями.

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Инна Кондрашкина

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# бойцы , гуманитарная помощь , Евгений Воробьев , национальности , паводок , СВО

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