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В водоемах Тюменской области утонули двое детей

Происшествия, 15:24 27 июня 2024

из Telegram-канала ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: из Telegram-канала ГУ МЧС России по Тюменской области

Двое детей утонули в Тюменской области с наступлением лета. Сотрудники ГИМС призывают взрослых быть бдительными и не оставлять несовершеннолетних без контроля.

"Зимний период мы прошли спокойно. Ни одного происшествия, связанного с провалом под лед, не было. Но с наступлением тепла у нас зафиксировано 16 происшествий, связанных с гибелью людей на воде. Погибли 16 человек, из них двое несовершеннолетних", — рассказал начальник центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области Алексей Аксарин на пресс-конференции, посвященный детской безопасности в летний период.

Сотрудники ГИМС провели анализ этих трагедий вместе с представителями правоохранительных органов. Главной причиной гибели людей на воде стало купание в не предназначенных для этого местах. Несчастные случаи происходили и из-за несоблюдения мер безопасности на воде, не связанном с купанием, игнорирования спасательных средств на маломерных судах, опасного маневрирования.

"Основная причина происшествий на воде — переоценка собственных сил. В отношении детей - отсутствие контроля со стороны взрослых. Как этого можно избежать? С самого начала родители должны проговаривать меры безопасности. Когда взрослые соблюдают их, подают ребенку пример, то и он, соответственно будет вести себя таким же образом. Безопасность начинается с себя", — заключил Алексей Аксарин.

Инна Пахомова

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# безопасность , гибель детей , ГИМС , дети

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