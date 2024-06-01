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Кинопоказы, мастер-классы и лекции об искусстве проведут для тюменцев

Общество, 19:09 28 июня 2024

мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Серию событий "Искусство в центре" проведет для жителей и гостей Тюмени мультицентр "Контора пароходства" с 28 июня по 28 июля. На Цветном бульваре пройдут мастер-классы, лекции о современном искусстве и кинопоказ под открытым небом. Вход бесплатный, на некоторые события нужна регистрация, сообщает пресс-служба мультицентра.

29 июня с 15 до 18 часов пройдет интерактив по созданию узора чеченского ковра. Желающие смогут больше узнать о чеченской культуре, создать узор по традиционному эскизу и принять участие в розыгрыше билетов на выставку "Йовлакх" тюменской художницы Дианы Окаевой.

30 июня пройдет лекция "Как смотреть и понимать современное искусство?". Тюменцам расскажут о понятии "искусство", какие методы и техники существуют для восприятия, интерпретации и анализа визуального искусства.

7 июля руководитель журнала Contour Софья Брудкова на лекции "Как запустить свое медиа?" расскажет, как устроена редакция печатного издания, на каких процессах можно сэкономить, а на каких не стоит, как выйти на новый регион и собрать комьюнити художников. Затем гости мероприятия смогут посмотреть и обсудить фильм "Настройщик". Необходимо зарегистрироваться. 11 июля пройдет бесплатный мастер-класс по росписи плиточек. Для участия нужна регистрация.

Полную программу мероприятий можно посмотреть по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+.

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# кино , мастер-классы

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