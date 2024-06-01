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Памятник авиаконструктору Москалеву открыли в Заводоуковске

Общество, 15:21 29 июня 2024

из Telegram-канала главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой | Фото: из Telegram-канала главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой

Памятник авиаконструктору Александру Сергеевичу Москалеву открыли в Заводоуковске 29 июня. Он был директором эвакуированного в годы войны завода 499, где строили боевые десантные планёры для нужд фронта.

"Мы беспокоились, что мастер не успеет завершить работы к празднованию Дня города. Но все получилось! Благодарю за это скульптора Дмитрия Маколкина. Мы помним и чтим память предков, людей, которые создавали историю и совершали подвиги. Продолжим сохранять их имена, чтобы наши дети знали о причастности земляков к истории страны и ее событиям. Именно благодаря Александру Сергеевичу Заводоуковск стал крыльями Сибири!", - рассказала в своем Telegram-канале глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

Она отметила, что муниципалитет продолжит благоустраивать и создавать исторические места и точки притяжения. "У нашего молодого города все впереди, опираясь на героическую историю и пример людей, работающих на заводоуковской земле, мы будем ее развивать и прославлять", - подчеркнула глава города.

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# Заводоуковский городской округ , Светлана Касенова

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