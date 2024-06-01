Три человека пострадали в ДТП на ул. Герцена в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Дорожная авария с участием Renault и Infiniti произошла на перекрестке ул. Герцена и Первомайская в Тюмени 29 июня. В ДТП пострадали один взрослый и двое детей.

По предварительным данным, 69-летний водитель Renault на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу Infiniti, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В результате аварии пострадали три пассажира Renault: брат и сестра 11 и 9 лет, пристегнутые ремнями безопасности, и их 44-летний отец. Они доставлены в больницу для обследования.