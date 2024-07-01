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Пять тюменцев привлекли к ответственности за нарушение правил нахождения на воде

Общество, 12:58 01 июля 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пять жителей Тюменской области привлекли к административной ответственности по ст. "Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах" и "Неисполнение родителями… обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (за нахождение детей у водоемов без присмотра взрослых)". Проверки прошли в рамках I этапа профилактической акции "Вода - безопасная территория", сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Акция прошла с 24 по 30 июня на всей территории региона. По итогам профилактических мероприятий специалисты ГУ МЧС провели 38 патрулирований водных объектов, в том числе 31 межведомственное; 470 обследований мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах; 32 беседы в пришкольных лагерях и детских оздоровительных лагерях.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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