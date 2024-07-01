Ялуторовские мастерицы изготавливают подушки для бойцов СВО

| Фото: Инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: Инфоцентр правительства Тюменской области

Подушки для бойцов специальной военной операции изготавливают мастерицы из Ялуторовского района Тюменской области. Жительницы села Петелино работают под руководством организатора клуба по интересам "Рукодельница" Татьяны Косенковой, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

В Петелинском Центре культуры и досуга мастерицы шьют для раненых бойцов удобные подушки. Несколько партий уже переданы в пункт сбора гуманитарной помощи участникам СВО. Работа продолжается.