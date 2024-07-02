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Соревнования по конному спорту стартуют в Тюмени

Спорт, 10:03 02 июля 2024

Федерация конного спорта Тюменской области | Фото: Федерация конного спорта Тюменской области

Порядка 60 спортивных пар (всадник-лошадь) из Тюмени, Тюменского и Нижнетавдинского районов встретятся на чемпионате и первенстве Тюменской области по конному спорту. Соревнования стартуют 2 июля в 13 часов и продлятся по 4 июля. Их примет конноспортивный клуб "Олимпия" (п. Боровский, ул. Островского, 1, стр. 32 А), сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участниками чемпионата станут спортсмены старше 16 лет в паре с лошадью 6-7 лет. В первенстве выступят мальчики и девочки 10-14 лет, юноши и девушки от 14 до 18 лет, а также юниоры и юниорки от 16 до 21 года. Пары продемонстрируют мастерство в конкуре. Это состязания по преодолению препятствий в определённом порядке и определённой сложности и высоты.

2 июля старт состязаниям будет дан в 13 часов, в программе предусмотрены маршруты с высотой препятствий 80, 100 и 115 см. 3 июля соревновательная площадка откроется в 9 часов, спортивные пары преодолеют препятствия высотой 70, 90, 110 и 120 см. 4 июля с 8 часов программа турнира продолжится на маршрутах с препятствиями 60, 100 и 115 см.

Абсолютных победителей определят по результатам всех трех соревновательных дней, с учетом количества штрафных очков.

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# конный спорт

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