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Автомобиль Lifan насмерть сбил женщину на трассе Тюмень - Нижняя Тавда

Происшествия, 10:14 02 июля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

32-летняя женщина погибла в ДТП на автодороге Тюмень - Нижняя Тавда в ночь на 2 июня, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Около часа ночи на 50-м км трассы жительницу с. Андрюшино сбил автомобиль Lifan. Женщина погибла на месте происшествия.

По предварительным данным, она шла по проезжей части без световозвращающих элементов. За рулем автомобиля находился 29-летний житель Нижней Тавды.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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