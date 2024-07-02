Автомобиль Lifan насмерть сбил женщину на трассе Тюмень - Нижняя Тавда

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

32-летняя женщина погибла в ДТП на автодороге Тюмень - Нижняя Тавда в ночь на 2 июня, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Около часа ночи на 50-м км трассы жительницу с. Андрюшино сбил автомобиль Lifan. Женщина погибла на месте происшествия.

По предварительным данным, она шла по проезжей части без световозвращающих элементов. За рулем автомобиля находился 29-летний житель Нижней Тавды.