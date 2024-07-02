Тюменские ученые запатентовали оптимальную длительность процедуры бальнеотерапии для диабетиков

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Оптимальную длительность процедуры бальнеотерапии термальными водами у пациентов с диабетической микроангиопатией запатентовали ученые Тюменского медицинского университета. Вопросы организации научных исследований для курортной медицины и направления взаимодействия обсудили специалисты Тюменского медицинского университета и санатория "Сибирь", клинической базы вуза.

Особое значение деятельность ученых медицинского университета приобретает с изменением законодательства: с 1 сентября 2024 года курорты России не смогут работать с природными лечебными факторами без специальных медицинских заключений, выданных с учетом научно доказанной эффективности оздоровительных процедур, сообщает пресс-служба Тюменского медуниверситета.

"Мы регулярно проводим совместные исследования по оценке воздействия процедур на пациентов. Одним из новых перспективных направлений сотрудничества, которые обсуждались на совещании, может быть персонификация оздоровительных процедур с позиции физиогенетики. То есть определение наиболее подходящего комплекса оздоровительных методик для каждого конкретного человека на основе его генетического анализа, поскольку одному пациенту больше подходит бальнеотерапия, другой лучше откликается на физиолечение. Тюменский медицинский университет располагает лабораторией и специалистами для проведения таких исследований", - пояснила заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации ТМУ, профессор Елена Туровинина.

Работа ведется в рамках стратегического проекта Тюменского медицинского университета по партисипативной медицине и госпрограммы Тюменской области "Развитие внутреннего и въездного туризма".