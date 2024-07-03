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Три резервуара чистой питьевой воды в Ишиме построят до конца сентября

Экономика, 19:09 03 июля 2024

t.me/Glava_Ishim

Строительство резервуаров чистой воды (РЧВ) на ул. Свердлова в Ишиме продолжается. Их сдадут в эксплуатацию до конца сентября 2024 г.

Об этом сообщил глава города Федор Шишкин в своих аккаунтах в соцсетях после посещения стройплощадки.

"Поэтапная реализация проекта ведётся с прошлого года, когда построили один резервуар на 500 кубометров. В этом году на месте пришедших в негодность строим два новых. 70 процентов объекта уже выполнено. Во второй половине сентября должны запустить в эксплуатацию все три резервуара, что позволит обеспечить центральную часть города стабильным водоснабжением в необходимых объёмах", - рассказал он.

Работу выполняет АО "Водоканал".

Администрации Ишима намерена построить ещё один резервуар на ул. Коркинской для обеспечения чистой питьевой водой жителей южной части города. По словам Шишкина, дальнейшая перспектива в плане водоснабжения – развитие северной части города.

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# водоснабжение , Ишим , резервуар , Федор Шишкин

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