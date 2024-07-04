Три участника СВО представят "Единую Россию" на выборах в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области три участника специальной военной операции будут представлять "Единую Россию" на выборах разного уровня 8 сентября 2024 года. По словам секретаря Тюменского регионального отделения партии Андрея Артюхова, они стали победителями предварительного голосования партии.

"Участники СВО представят партию на дополнительных выборах в Тобольскую городскую думу, на выборах в Ялуторовскую городскую думу и на выборах в думу Червишевского муниципального образования Тюменского района, - сообщил он. - Всего в Тюменской области в единый день голосования 2024 года запланирована 41 избирательная кампания".

В целом "Единая Россия" выдвинет на выборы разного уровня 342 участника СВО. Они получат поддержку "Единой России" по линии Центрального исполкома и Высшей партийной школы, отметил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Генсовета.

"О необходимости поддержки таких кандидатов несколько раз говорил президент. В обществе они пользуются заслуженным уважением. Их жизненный опыт и позиция имеют особое значение. Очень важно, чтобы такие кандидаты могли полностью раскрыть свой потенциал, успешно работать на благо Отечества после возвращения домой с фронта", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

В свою очередь, руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин сообщил, что многие победители предварительного голосования партии из числа участников СВО и новичков в политике уже прошли очное обучение на базе Высшей партийной школы.