Пенсионер в Тобольске зарезал 60-летнюю женщину
Происшествия, 12:49 05 июля 2024
| Фото: sledcom.ru
70-летнего жителя Тобольска обвиняют в убийстве. По версии следствия, пенсионер в пьяной ссоре зарезал свою знакомую, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.
В ночь на 23 июня в квартире дома, расположенного в микрорайоне 10, ранее судимый тоболяк распивал спиртные напитки в компании 60-летней женщины. Между ними произошел конфликт, мужчина схватил нож и нанес им один удар в шею потерпевшей. От полученного ранения женщина скончалась на месте.
В настоящее время пенсионеру предъявлено обвинение, он заключён под стражу.