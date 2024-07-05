Пенсионер в Тобольске зарезал 60-летнюю женщину

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70-летнего жителя Тобольска обвиняют в убийстве. По версии следствия, пенсионер в пьяной ссоре зарезал свою знакомую, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

В ночь на 23 июня в квартире дома, расположенного в микрорайоне 10, ранее судимый тоболяк распивал спиртные напитки в компании 60-летней женщины. Между ними произошел конфликт, мужчина схватил нож и нанес им один удар в шею потерпевшей. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

В настоящее время пенсионеру предъявлено обвинение, он заключён под стражу.