Тюменскую детвору приглашают в "Пионер" отдохнуть весело и с пользой

| Фото: ДТиС «Пионер» | Фото: ДТиС «Пионер»

Увлекательные досуговые площадки организуют для школьников в ДТиС "Пионер" 10 июля. Мастер-классы рассчитаны на разные интересы и возраст, сообщают на официальной странице учреждения.

Открытку своими руками предложат сделать ребятам с 7 до 11 лет в 10 часов. Детей постарше научат плести фенечки в 14 часов.

В Центре туризма и краеведения на ул. Перекопской, 34 проведут мастер-класс для любителей путешествий. Туристов научат устанавливать палатку, собирать рюкзак и разводить костер. На утреннее занятие с 10 часов ждут младших школьников, а с 14 часов – подростков.

Для участия в мастер-классах необходима предварительная регистрация. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (3452) 29-03-01 и 8 (3452) 29-02-10 (доб. 143).