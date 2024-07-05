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Жители Нижнетавдинского района оформляли кредиты, чтобы откупиться от вымогателя

Происшествия, 17:47 05 июля 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 800 тыс. рублей похитил у шести жителей Тюменской области ранее судимый мужчина из Нижнетавдинского района. По версии следствия, вымогатель, угрожая насилием, требовал деньги за якобы решённые проблемы, которые он сам же и придумывал.

Так, одному из потерпевших обвиняемый сказал, что к нему за защитой обратился мужчина, которого якобы оскорбила его жена. За "мирное решение" вопроса вымогатель требовал деньги несколько раз. Потерпевший, не имея в наличии требуемых сумм, оформлял кредиты и микрозаймы.

В настоящее время прокуратура Нижнетавдинского района утвердила обвинительное заключение, уголовное дело рассмотрит районный суд.

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# вымогательство , суд , уголовное дело

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