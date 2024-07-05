Жители Нижнетавдинского района оформляли кредиты, чтобы откупиться от вымогателя

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 800 тыс. рублей похитил у шести жителей Тюменской области ранее судимый мужчина из Нижнетавдинского района. По версии следствия, вымогатель, угрожая насилием, требовал деньги за якобы решённые проблемы, которые он сам же и придумывал.

Так, одному из потерпевших обвиняемый сказал, что к нему за защитой обратился мужчина, которого якобы оскорбила его жена. За "мирное решение" вопроса вымогатель требовал деньги несколько раз. Потерпевший, не имея в наличии требуемых сумм, оформлял кредиты и микрозаймы.

В настоящее время прокуратура Нижнетавдинского района утвердила обвинительное заключение, уголовное дело рассмотрит районный суд.