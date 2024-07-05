Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж в этом году окончили 70 выпускников

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

70 выпускников Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа (ТНПК, учредитель АО "Транснефть – Сибирь") получили дипломы о присвоении квалификации по профессиям нефтепроводного транспорта.

Торжественное мероприятие состоялось на базе отделения среднего профессионального образования ТНПК в пос. Винзили Тюменского района.

27 выпускников в ближайшее время будут трудоустроены на объекты АО "Транснефть – Сибирь". Остальные выпускники колледжа, обучавшиеся по корпоративному набору, начнут свой профессиональный путь в других организациях системы "Транснефть".

Обучение на отделении среднего профессионального образования в колледже длится десять месяцев и включает практику на производственных объектах организаций системы "Транснефть". ТНПК готовит рабочие кадры по наиболее востребованным профессиям отрасли: слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, оператор нефтепродуктоперекачивающей станции и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Выпускники по всем направлениям обучения сдавали итоговые демонстрационные экзамены, в ходе которых выполняли практическое задание на установках, специально разработанных и подготовленных для проведения выпускного испытания. Так, мастера производственного обучения ТНПК, в соответствии с требованиями регламента государственной аттестации, разработали установку для сдачи демоэкзамена по профессии "оператор нефтепродуктоперекачивающей станции".

"Преподаватели, мастера производственного обучения для нас стали настоящими наставниками, было интересно у них учиться, перенимать опыт и традиции трудового коллектива. Самое главное, чтобы стать профессионалом нужна дисциплина, которая в стенах колледжа прививается, соблюдается, и это мне очень помогло", – рассказал выпускник Кирилл Горохов.

"В этом году у нас рекордное количество красных дипломов. Современное материально-техническое оснащение учебной базы, высокий уровень профессиональной подготовки преподавательского состава, длительный период производственной практики – все это позволяет нам готовить высококвалифицированных, востребованных рабочих", – отметил директор ТНПК Евгений Парамонов.