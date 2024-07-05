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В Тюменской области расширен список льготников на газификацию

Губернатор, 17:36 05 июля 2024

В Тюменской области продолжают выполнять поручение Президента России, жителям, имеющим право на льготы, помогают газифицировать их дома.

Об этом в своих социальных сетях рассказал глава региона Александр Моор.

Он подчеркнул, что в области расширен список категорий населения, имеющих право на получение социальной поддержки на внутридомовую газификацию.

Теперь в него входят люди, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

Кроме того, увеличена сумма социальной поддержки на внутридомовую газификацию со 130 тыс. до 156 тыс. рублей. Соответствующее постановление Правительства Тюменской области подписано 5 июля.

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# Александр Моор , льготная газификация

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