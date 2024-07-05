Тюменские спасатели вернулись с наградами с соревнований в Челябинске

Первое место заняли представители сборной Главного управления МЧС России по Тюменской области на "Кубке Федерации" по пожарно-спасательному спорту в Челябинске.

В заключительный день соревнований спортсмены состязались в самом зрелищном виде - "Боевое развертывание".

С первых попыток тюменцы показали хорошие секунды, что в итоге позволило нашим атлетам попасть на пьедестал почета.

В соревнованиях среди юношеских команд сборная Тюменской области на первом месте, среди девушек - на втором, мужчины завоевали бронзовые медали.

В общекомандном зачете взрослая сборная Главного управления МЧС России по Тюменской области стала четвертой, команда младшей возрастной группы одержала победу, заняв первое место.