Тюменские спасатели вернулись с наградами с соревнований в Челябинске
Первое место заняли представители сборной Главного управления МЧС России по Тюменской области на "Кубке Федерации" по пожарно-спасательному спорту в Челябинске.
В заключительный день соревнований спортсмены состязались в самом зрелищном виде - "Боевое развертывание".
С первых попыток тюменцы показали хорошие секунды, что в итоге позволило нашим атлетам попасть на пьедестал почета.
В соревнованиях среди юношеских команд сборная Тюменской области на первом месте, среди девушек - на втором, мужчины завоевали бронзовые медали.
В общекомандном зачете взрослая сборная Главного управления МЧС России по Тюменской области стала четвертой, команда младшей возрастной группы одержала победу, заняв первое место.