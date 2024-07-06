В Тюмени мотоциклист спровоцировал ДТП с пострадавшим и скрылся
Происшествия, 11:43 06 июля 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Мотоцикл и автомобиль "Киа" столкнулись в Тюмени на ул. Республики, 252 вечером 5 июля, сообщает областная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, водитель автомобиля совершал маневр разворота, а мотоциклист выехал на встречную полосу. В ДТП пострадал 38-летний пассажир мотоцикла, у мужчины тяжелые травмы.
Виновник аварии оставил свой мотоцикл на месте ДТП, а сам скрылся. Он разыскивается. Обстоятельства ДТП выясняются.