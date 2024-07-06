Тюменцы участвуют в закрытии международной выставки "Россия" на ВДНХ

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В закрытии международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве участвуют представители Тюменской области. В настоящее время на стенде региона для посетителей проходит мастер-класс по росписи пряников.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Позже в ходе торжественного мероприятия наградят представителей федеральных и региональных СМИ, пресс-служб правительств регионов. Благодарностями отметят представителей экспозиций регионов, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Кроме того, запланированы события, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности. Так, пара из Тюменской области примет участие в передаче огня Всероссийского семейного очага в павильоны республик на ВДНХ. Чета из Ишима Максим и Александра Марковские, которые заключили брак на выставке "Россия", присоединятся к хороводу возле фонтана "Дружба народов". А на стенде региона тюменец сделает предложение руки и сердца своей возлюбленной.