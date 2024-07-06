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Тюменцы участвуют в закрытии международной выставки "Россия" на ВДНХ

Общество, 13:19 06 июля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В закрытии международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве участвуют представители Тюменской области. В настоящее время на стенде региона для посетителей проходит мастер-класс по росписи пряников.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Позже в ходе торжественного мероприятия наградят представителей федеральных и региональных СМИ, пресс-служб правительств регионов. Благодарностями отметят представителей экспозиций регионов, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Кроме того, запланированы события, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности. Так, пара из Тюменской области примет участие в передаче огня Всероссийского семейного очага в павильоны республик на ВДНХ. Чета из Ишима Максим и Александра Марковские, которые заключили брак на выставке "Россия", присоединятся к хороводу возле фонтана "Дружба народов". А на стенде региона тюменец сделает предложение руки и сердца своей возлюбленной.

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# ВДНХ , выставка

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