В Вагайском районе открыли памятник землякам, погибшим в зоне СВО
Общество, 19:23 06 июля 2024
| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области
Памятник землякам, погибшим в зоне СВО, открыли в селе Шишкина Вагайского района 6 июля.
Инициатором проекта стал директор Шишкинской средней школы Михаил Карелин, автор эскиза — учитель Черноковской школы Владимир Бельский. Вместе с коллегой Накипом Речаповым они воплотили эскиз в жизнь, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
В открытии приняли участие школьники села, представители местного казачества и организации "Боевое братство".