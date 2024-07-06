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В Вагайском районе открыли памятник землякам, погибшим в зоне СВО

Общество, 19:23 06 июля 2024

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Памятник землякам, погибшим в зоне СВО, открыли в селе Шишкина Вагайского района 6 июля.

Инициатором проекта стал директор Шишкинской средней школы Михаил Карелин, автор эскиза — учитель Черноковской школы Владимир Бельский. Вместе с коллегой Накипом Речаповым они воплотили эскиз в жизнь, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

В открытии приняли участие школьники села, представители местного казачества и организации "Боевое братство".

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