В двух ДТП под Тюменью травмированы шестеро детей

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Две аварии с пострадавшими произошли на дорогах Тюменского района 6 июля, сообщает областная Госавтоинспекция.

На 16 км автодороги Богандинский – Червишево – Чаплык столкнулись Kia и "Лада". По предварительным данным, "Лада" выехала на встречную полосу. В ДТП ранены 46-летний водитель Kia, житель поселка Богандинский, две девочки 10 и 14 лет и 13-летний мальчик. Все дети – пассажиры из автомобиля Kia. В "Ладе" пострадали 60-летний водитель, житель Кургана, а также 26-летняя пассажирка.

На 21 км автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский столкнулись Mitsubishi и Kia. Предварительно, Mitsubishi выехал на встречную полосу. Пострадали две семьи из пос. Боровского и из Тюмени, в том числе две 4-летние девочки и 6-летний мальчик.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства обоих ДТП выясняются.

В ближайшие сутки дополнительные наряды ДПС будут нести службу на региональной автодороге Тюмень – Боровский – Богандинский в связи с увеличением интенсивности движения транспорта и обострением аварийной обстановки. Водителям рекомендуют быть внимательнее на дорогах, выбирать безопасную скорость с учетом трафика движения.