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Северянина с мефедроном задержали в Тюмени сотрудники полиции

Происшествия, 13:18 07 июля 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в хранении наркотиков задержали сотрудники ППС в Тюмени. Ночью на ул. Кулибина сотрудники полиции остановили молодого человека, который что-то искал в кустах.

На вопросы полицейских мужчина отвечал уклончиво и заметно нервничал. Было принято решение о досмотре. В присутствии понятых в личных вещах жителя ХМАО обнаружили сверток с порошком.

Экспертиза установила, что внутри находится синтетический наркотик мефедрон массой 0,96 грамма. Задержанный пояснил, что наркотики приобрел для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.

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# наркотики , уголовное дело

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