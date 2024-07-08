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В Юргинском районе обработали от в сорняков 27,1 тысяч гектаров

Экономика, 14:52 08 июля 2024

администрация Юргинского района | Фото: администрация Юргинского района

27,1 тыс. га полей обработали от сорняков в Юргинском районе. Это 96 % от планового объема, сообщил глава муниципального образования Виктор Васильев.

"Агротехнические полевые работы продолжаются. На полях района работают 15 самоходных опрыскивателей, включая прицепные, с суточной производительностью 2 тысячи 250 гектаров за смену", - уточнил глава.

По его словам, по мере необходимости хозяйства обрабатывают поля и от вредителей, болезней сельскохозяйственных культур.

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# АПК , Юргинский район

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