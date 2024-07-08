В Юргинском районе обработали от в сорняков 27,1 тысяч гектаров
Экономика, 14:52 08 июля 2024
| Фото: администрация Юргинского района
27,1 тыс. га полей обработали от сорняков в Юргинском районе. Это 96 % от планового объема, сообщил глава муниципального образования Виктор Васильев.
"Агротехнические полевые работы продолжаются. На полях района работают 15 самоходных опрыскивателей, включая прицепные, с суточной производительностью 2 тысячи 250 гектаров за смену", - уточнил глава.
По его словам, по мере необходимости хозяйства обрабатывают поля и от вредителей, болезней сельскохозяйственных культур.