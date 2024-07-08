В Тюменской области в 5,3 раза вырос спрос на замену смесителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 5,3 раза вырос спрос на замену смесителей в Тюмени с начала года. Еще на 250% выросло количество желающих установить водонагреватель, на 300 % - установить автоматы защиты, подсчитали в "Авито услугах".

"Тюменцы все чаще делегируют ремонтные работы специалистам. Обращение к высококвалифицированным мастерам особенно актуально летом. При выборе специалиста важно тщательно изучать отзывы и обращать внимание на их рейтинг. Кроме того, изучить перечень услуг, предоставляемых мастером — это поможет подобрать наиболее подходящего специалиста", - рассказал руководитель развития категории "Деловые и Хозяйственные услуги" на "Авито услугах" Александр Сёмочкин.

Кроме того, востребованы услуги электриков по переносу розеток. А в целом с начала года рост востребованности услуг бытовых мастеров увеличился на 44 %. Тюменцы начали чаще обращаться к электрикам, сантехникам, сборщикам мебели и другим специалистам.

Аналитики составили рейтинг работ сборщика мебели. На первом месте по популярности – сборка стеллажа, на втором – стола, далее идут тумбы, кровати и кухонные гарнитуры.

Спрос на сантехников пока опережает предложение. Чаще всего к ним тюменцы обращаются за чисткой смесителей и сифонов, герметизацией ванн, устранением протечек и заменой сифонов.