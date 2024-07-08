27 тысяч рублей украли у тоболяка телефонные мошенники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

27 тыс. рублей обманным путем украли у 29-летнего жителя Тобольска телефонные мошенники. Молодой человек обратился в полицию и рассказал, что в одном из мессенджеров увидел объявление о продаже автобокса и решил приобрести его, в результате чего наткнулся на мошенников, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Пострадавший списался с продавцом, договорился, что товар отправят транспортной компанией. Тоболяку отправили накладную, после чего попросили перевести оплату за товар. После перевода денег мошенник удалил всю переписку, а накладная оказалась подделанной. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Мошенничество".