У собственников садовых участков будет три года для постройки дачи и освоения огорода

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три года будет у собственников садовых участков для постройки дачи и разбивки огорода. Госдума приняла в первом чтении законопроект об этом, который разработан экспертами Росреестра, сообщает региональное управление ведомства.

Кроме того, новый порядок поможет решить вопрос с заброшенными объектами как в СНТ, так и населенных пунктах. Для этого установлены конкретные признаки того, что участок не используется. Аналогичное решение по землям сельскохозяйственного назначения было принято ещё в 2020 г.

"Данное решение защитит собственников участков от произвольных оценок со стороны проверяющих, а также поможет вернуть их на свою землю, чтобы она использовалась по назначению", - уверены в ведомстве.

В Росреестре отметили, что если не следить за своим участком, то он может зарасти борщевиком или стать несанкционированным местом скопления бытовых отходов. Большое количество заброшенных объектов существенно затрудняет деятельность садовых и огороднических некоммерческих товариществ.