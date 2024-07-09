Пять образцов исковых заявлений в суд на УК подготовили в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять образцов исковых заявлений в суд на управляющую компанию подготовили в Тюменской области. Это поможет собственникам жилья отстоять свои права, сообщает региональная Госжилинспекция.

"Взаимоотношения между собственником и управляющей организацией не всегда просты и могут нуждаться в урегулировании через переговоры или даже в судебном порядке. К примеру, в результате ненадлежащего содержания управляющей организацией общего имущества дома причинен ущерб личному имуществу собственника, при этом управляющая компания свою вину не признает. Факт причинения имущественного вреда, его причины, а также лицо, виновное в причинении ущерба, в таком случае могут быть установлены в суде", - отметили в инспекции.

В числе образцов исковых заявлений - о возмещении ущерба, причиненного затоплением квартиры в размере до и более 50 тыс. рублей. А также исковое заявление о компенсации морального вреда, о понуждении управляющей организации к исполнению обязательств и взыскании компенсации за моральный вред, об обязании произвести перерасчет платы за коммунальные услуги.

Документы расположены на сайте Госжилинспекции по Тюменской области в разделе "Информация для собственников" по ссылке.