Тюменец впал в кому от подсыпанного таксистом-грабителем препарата

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

К 10 годам лишения свободы приговорили в Тюмени таксиста, похищавшего имущество у своих нетрезвых пассажиров, сообщает областная прокуратура. Пострадали четыре человека.

Суд установил, что с 2021 года обвиняемый, занимаясь частным извозом, подыскивал на улицах города выпивших граждан. В ходе поездки он дожидался, когда пассажиры уснут и похищал у них ювелирные украшения.

Так, в мае 2022 года обвиняемый, подвозя пьяного мужчину, севшего на переднее пассажирское сидение с открытой бутылкой вина, незаметно подсыпал ему антипсихотическое средство. Под воздействием препарата потерпевший уснул. Похитив у мужчины ювелирные украшения, таксист оставил его в малолюдном месте и скрылся.

В результате нападения потерпевший впал в кому, из которой был выведен только в медицинском учреждении. Его здоровью причинен тяжкий вред.

Суд также удовлетворил иски потерпевших и взыскал с таксиста компенсацию причинённого ущерба на сумму 800 тыс. рублей.