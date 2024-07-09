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"Хранители истории" восстанавливают мемориалы и памятники в Тюменской области

Общество, 17:26 09 июля 2024

Движение первых в Тюменской области | Фото: Движение первых в Тюменской области

Проект "Хранители истории" реализуют в Тюменской области. Более 200 участников "Движения первых" в составе 44 отрядов восстанавливают и облагораживают мемориалы и памятники на территории региона.

Ребята проводят субботники, рассказывают о подвигах земляков, изучают историю сел, проводят экскурсии по памятным местам, выполняют творческие задания, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Семь участников "Движения первых" посетили всероссийский слет "Хранителей истории" в Москве, где обменялись опытом и прошли образовательные мастер-классы.

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