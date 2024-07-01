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Школу для девочек середины XIX века отреставрируют в Ялуторовске

Общество, 12:26 10 июля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Работы по сохранению здания школы для девочек (ул. Свободы, 33) пройдут в Ялуторовске. Проектную документацию на проведение работ в отношении памятника архитектуры согласовал комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Школа открыта в 1846 году по инициативе декабристов с личным участием Ивана Якушкина. Преподавание в школе велось по системе Белля-Ланкастера, основанной на методе взаимного обучения по наглядным таблицам, что позволяло быстро овладевать начальной грамотой.

Часть предметов преподавали Якушкин и Пущин. Иван Якушкин ввел в программу школы ботанику и зоологию, которые изучались уже не по ланкастерскому методу, а путем экскурсий, непосредственных наблюдений и объяснений учителя. С 1846 по 1856 годы в школе прошли обучение 240 человек, 192 из них окончили полный курс в четыре года.

После отъезда Якушкина школа отошла от ланкастерского метода обучения, а 4 февраля 1858 года перешла в ведение министерства народного просвещения. В январе 1874 года женское училище было преобразовано в трехклассную прогимназию с приготовительным и рукодельным классами. За 460 рублей был куплен двухэтажный деревянный дом у наследников генерала Богданова, а старый был разыгран в лотерею.

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# памятники архитектуры , реставрация

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