Школу для девочек середины XIX века отреставрируют в Ялуторовске

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Работы по сохранению здания школы для девочек (ул. Свободы, 33) пройдут в Ялуторовске. Проектную документацию на проведение работ в отношении памятника архитектуры согласовал комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Школа открыта в 1846 году по инициативе декабристов с личным участием Ивана Якушкина. Преподавание в школе велось по системе Белля-Ланкастера, основанной на методе взаимного обучения по наглядным таблицам, что позволяло быстро овладевать начальной грамотой.

Часть предметов преподавали Якушкин и Пущин. Иван Якушкин ввел в программу школы ботанику и зоологию, которые изучались уже не по ланкастерскому методу, а путем экскурсий, непосредственных наблюдений и объяснений учителя. С 1846 по 1856 годы в школе прошли обучение 240 человек, 192 из них окончили полный курс в четыре года.

После отъезда Якушкина школа отошла от ланкастерского метода обучения, а 4 февраля 1858 года перешла в ведение министерства народного просвещения. В январе 1874 года женское училище было преобразовано в трехклассную прогимназию с приготовительным и рукодельным классами. За 460 рублей был куплен двухэтажный деревянный дом у наследников генерала Богданова, а старый был разыгран в лотерею.