В Тюменском районе последовательно повышают надежность энергоснабжения населенных пунктов

| Фото: Кристина Рыжкова | Фото: Кристина Рыжкова

Надежность энергоснабжения населенных пунктов повышают в Тюменском районе последовательно. Об этом рассказала глава муниципалитета Ольга Зимина во время прямого эфира в социальных сетях.

"Зимой больше всего страдали населенные пункты по Московскому и Ирбитскому трактам. Губернатор Тюменской области включился в этот процесс, и по его поручению штаб разработал план по повышению надежности системы энергоснабжения. Мы принимали участие в его формировании для того, чтобы в него включили те населенные пункты, которые вызывают наибольшую тревогу. На сегодняшний день работа ведется. Реконструкция многих подстанций и сетей сегодня уже производится. Более того, совместно с департаментом ЖКХ мы принимаем участие в контроле по реализации плана, чтобы не срывались сроки и, чтобы в новом сезоне обеспечить жителей электроснабжением", - подчеркнула Ольга Зимина.

Власти района взаимодействуют в этом вопросе и с энергоснабжающими организациями. План рассчитан на среднесрочную перспективу. Объемы реконструкции большие. При этом, Ольга Зимина посоветовала жителям района обратить внимание и на соответствие декларируемой в договорах и фактически потребляемой электроэнергии.

"Когда нагрузка на сети превышает расчётную, ту которую изначально заявили, то сложно реконструировать впрок. Сегодня задача поступательно, поэтапно в рамках плана, что утвержден и ресурсоснабжающими организациями, и потребителям следовать ему. Просим потерпеть жителей района небольшие отключения, которые идут сейчас для того, чтобы летом и осенью до начала отопительного сезона максимально выполнить объем реконструкций", - уточнила Ольга Зимина.

Также она напомнила, что во многих населенных пунктах есть возможность подключиться к газовым сетям. Более того, ряд льготных категорий жителей Тюменской области могут получить субсидию на установку внутридомового газового оборудования.

Отметим, по информации департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, к началу отопительного сезона энергетики намерены обновить более 100 трансформаторных подстанций и смонтировать 105 км современного провода СИП.

Оксана Корнеенкова