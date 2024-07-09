В Тюмени водителя маршрутки привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель маршрутного автобуса привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД, видео которого разместили в социальных сетях тюменцы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

44-летний водитель автобуса маршрута №96 пояснил, что на пешеходный переход неожиданно вышел пешеход и он был вынужден объехать пешехода по крайней левой полосе в нарушение ПДД.

Сотрудники технического надзора Госавтоинспекции Тюмени с помощью дорожных камер и системы "Паутина" установили нарушителя. На водителя составлен административный материал за нарушение правил проезда пешеходного перехода.

Ранее водитель неоднократно нарушал ПДД: 4 раза в 2023-м году и 3 раза в 2024-м году, чаще всего – за превышение скорости и проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора.