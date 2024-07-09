  • 9 июля 20249.07.2024вторник
  • В Тюмени 25..27 С 1 м/с ветер северный

В Тюмени водителя маршрутки привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД

Происшествия, 19:23 09 июля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель маршрутного автобуса привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД, видео которого разместили в социальных сетях тюменцы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

44-летний водитель автобуса маршрута №96 пояснил, что на пешеходный переход неожиданно вышел пешеход и он был вынужден объехать пешехода по крайней левой полосе в нарушение ПДД.

Сотрудники технического надзора Госавтоинспекции Тюмени с помощью дорожных камер и системы "Паутина" установили нарушителя. На водителя составлен административный материал за нарушение правил проезда пешеходного перехода.

Ранее водитель неоднократно нарушал ПДД: 4 раза в 2023-м году и 3 раза в 2024-м году, чаще всего – за превышение скорости и проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:23 09.07.2024В Тюмени водителя маршрутки привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД
13:46 09.07.2024 Вице-президент авиакомпании получил от агентства бронирования в Тюмени взятку почти в 10 млн рублей
12:40 09.07.2024Тюменец впал в кому от подсыпанного таксистом-грабителем препарата
10:27 09.07.2024В ДТП с автобусом в Тюмени пострадала маленькая пассажирка