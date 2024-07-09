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Инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" откроют в Тюмени

Губернатор, 18:34 09 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" откроется на Цветном бульваре в Тюмени к юбилею региона. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Моор.

Инфопарк станет продолжением стенда региона, который работал на ВДНХ. В экспозиции будет дополнительная интерактивная информация. Жителей и гостей областной столицы ждут интересные экскурсии, мастер-классы, образовательная и культурная программы.

Александр Моор написал, что стенд Тюменской области на выставке-форуме "Россия" в Москве посетили около миллиона человек.

“На протяжении восьми месяцев мы рассказывали большой стране, почему любим наш регион, чем гордимся и что могут увидеть гости, которые приезжают к нам в Сибирь по своей воле”, – написал губернатор.

Он поблагодарил всех, кто работал на стенде и рассказывал о крае. По его словам, они сделали все, чтобы как можно большее количество посетителей узнало и полюбило регион.

Видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

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# Александр Моор , ВДНХ

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