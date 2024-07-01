Четыре проекта разработали участники летней школы "Ecoengineering" в ТИУ

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Четыре тематических проекта разработали команды участников международной летней школы "Ecoengineering", которая проходила на базе Тюменского индустриального университета. В ней приняли участие молодые представители 13 стран, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Ребята разработали: здание с нулевым потреблением энергии за счет использования энергоэффективного дизайна и возобновляемых источников энергии; технологию производства кирпича из первичного пластика или отходов пластика; тюменскую экокосметику на основе лекарственных растений Тюменской области, сапропеля и нефти; экостакан, который можно будет сдать в кофейни или специальные точки приема.

Помимо разработки проектов, участники школы посещали открытые лекции и мастер-классы, экскурсии на предприятия и экологические объекты, обсуждали актуальные проблемы и перспективы развития экологического инженерного дела. В качестве спикеров были приглашены представители вузов, научных и производственных организаций, деятельность которых направлена на повышение экологической осознанности.

"На лекциях было получено очень много полезной информации, которая выходит за рамки образовательной программы. Плюс к этому за несколько дней нам удалось посетить большое количество экскурсий: "Экодом", завод "Стеклотех", лаборатории и музей ТИУ. Чем больше погружаешься в тему экологии, тем больше хочется поддерживать нашу планету и заботиться о ней", - сказала студентка Высшей инженерной школы EG Анастасия Жилина.

Отметим, участниками школы стали 89 студентов из России, Казахстана, Ливана, Пакистана, Сирии, Йемена, Индонезии, Нигерии, Камеруна, Мозамбика, Ганы, Эфиопии и Чада.