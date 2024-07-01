Уват примет региональные соревнования по велосипедному спорту

| Фото: Велоспорт Уват | Фото: Велоспорт Уват

Чемпионат и первенство Тюменской области, а также открытое первенство Уватского района по велосипедному спорту пройдет в Увате с 12 по 14 июля. Участники встретятся на территории Биатлонного центра имени Тихонова А.И. На старт выйдут 110 спортсменов из Тюмени, Ишима, Тобольска, Омска, Увата, Тюменского района, а также Пышмы Свердловской области.

Участникам предстоит посоревноваться в дисциплинах "Олимпийский кросс-кантри", "Кросс-кантри гонка с выбыванием" и "Гонка в гору". В первый день состязаний гонщиков ожидает дисциплина "Гонка в гору", в ходе которой они преодолеют дистанцию, 85% которой состоит из движения вверх по горе. В общей сложности ее продолжительность составит около 1 километра, сообщает региональный департамент физической културы, спорта и дополнительного образования.

Во второй день в дисциплине "Олимпийский кросс-кантри" участники преодолеют от 4 до 12 километров в зависимости от возраста и пола. Замкнет соревновательную программу "Кросс-кантри гонка с выбыванием". Особенность дисциплины заключается в том, что заезды будут проходить в группах по четыре человека. Двое спортсменов, пересекших финишную черту последними – выбывают, а лидеры пройдут в следующий этап. Таким образом будут определены участники финала, а, впоследствии, победители и призеры.

"За время моей работы в Тюменской области, а это более 10 лет, в регионе впервые пройдут соревнования в дисциплине "Гонка в гору". Ими мы решили разнообразить традиционные районные соревнования, ведь рельеф позволяет это сделать", - отметил тренер МАУ ДО "Cпортивная школа" УМР Станислав Канеев.