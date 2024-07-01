Тихая охота в Тюменской области: традиции, любимые грибы и блюда из них

| Фото: предоставлено Дмитрием Шестаковым | Фото: предоставлено Дмитрием Шестаковым

Грибной сезон в Тюменской области в самом разгаре. Корреспондент информационного агентства "Тюменская линия" провел опрос среди жителей региона, чтобы выяснить, какие грибы предпочитают тюменцы, умеют ли отличать ядовитые от съедобных и что из них готовят.

У многодетной семьи Журавлевых из Голышмановского городского округа есть традиция, которой уже 20 лет: летом они обязательно, не реже двух раз в месяц, всей семьей ездят за грибами.

По словам мамы Любови Журавлевой, подготовка к выезду – это целое мероприятие, потому что ехать далеко. Из дома берут корзины всех форм и размеров, специальные грибные ножи, которые время от времени уходят на "грибную пенсию" – теряются или ломаются. С тремя детьми проводится инструктаж: ходить рядом со взрослыми, грибы аккуратно срезать, не разрушая грибницу. Из еды с собой берут хлеб, картошку в мундирах, помидоры, огурцы, соль и чай в термосах.

В лес семья выезжает спозаранку и бродит до обеденного привала. Собирают обабки, подберезовики, подосиновики, белые и грузди. Главный эксперт по качеству и съедобности грибов – папа Дмитрий Журавлев. Он с раннего детства учил детей, Лену, Лизу и Ваню, какие грибы можно класть в корзинку, а какие нужно обходить стороной.

"Когда корзинки наполняются, устраиваем привал. Стелем прямо на траву старую скатерть, на нее клеенку, выставляем снедь. Все едят и нахваливают. Чай разливаем по эмалированным кружкам. Пока бродим по лесу, дети наедаются костяники и малины, если повезет, лесной земляники. Летом в лесу голодным не останешься. Для нас грибная пора – любимое время еще и потому, что мы вместе", - рассказала Любовь Журавлева.

После возвращения домой Журавлевы перебирают грибы, очищают, выбрасывают сомнительные, после чего жарят, варят и маринуют.

| Фото: предоставлено Любовью Журавлевой | Фото: предоставлено Любовью Журавлевой

Жителю с. Исетского Дмитрию Шестакову грибы собирать очень нравится. Особенно белые, грузди и подосиновики – в народе их называют красноголовики.

"Съедобные отличать умею, могу это заявить с уверенностью, так как грибы собираю с детства, а мне уже почти пятьдесят лет. Хотя один раз была промашка, но, как говорится, отделался легким испугом. Было мне лет десять, гостил в деревне у бабушки. Насобирали с пацанами сыроежек, засолили и наелись малосольных с картошкой. Обошлось, выжил, зато приобрел армейскую выправку и бесценный опыт на всю оставшуюся жизнь", - рассказал Дмитрий Шестаков.

| Фото: предоставлено Дмитрием Шестаковым | Фото: предоставлено Дмитрием Шестаковым

Назвал он и любимые блюда из грибов: жареные грибы с картошкой и луком в сметане, грибницу и груздянку.

Дмитрий — заядлый охотник, и в сборе грибов, который тоже называют тихой охотой, придерживается важного принципа: "Все, что добыто, должно быть прибрано , обработано и съедено".

Любовь к сбору грибов пришла к жительнице Тюмени Марине Успенской с возрастом, до 40 лет она и не помышляла о таком времяпрепровождении.

"Обожаю лес и сбор грибов и ягод! Лет пять, как увлеклась таким видом отдыха. Отдыхаю там душой, отвлекаюсь от проблем, суеты, наслаждаюсь единением с природой. В грибах разбираюсь плохо, мне нравится, скорее, сам процесс сбора. Поэтому не беру те, в которых не уверена", - подчеркнула Марина Успенская.

В лес она выбирается с подругой, которая и приобщила ее к тихой охоте. Грибы она жарит или отваривает, после чего замораживает, а зимой с удовольствием делится запасами с родными и друзьями. В этом году планирует научиться мариновать грибы.

"Наконец-то начался сезон, в выходные мне абсолютно не лень вставать в пять часов, потому что сбор грибов для меня – это настоящее удовольствие", - поделилась Марина Успенская.

Жительница Ишимского района Анастасия Бек использует в пищу только грибы, собранные своими руками. Не покупает с рук и заготовки из грибов – опасается отравления. Предпочитает брать самые популярные: обабки, грузди, опята.

"Перестала собирать коровяки, потому что их официально отнесли к ядовитым грибам", - подчеркнула она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Завершает опрос еще одна тюменка, Ольга Солощенко. Она предпочитает собирать маслята.

"Они растут дружно, где один гриб, там целая семейка. Радуют глаз и красноголовики, когда выглядывают из травы, то непроизвольно расплываешься в улыбке, такие это праздничные грибы, яркие и веселые. Если же нахожу белый гриб, то чувствую себя королевой", - сказала девушка.

Грибы Ольга Солощенко собирает только те, которые знает с детства и в которых уверена, непонятные оставляет в лесу. Урожай отваривает, замораживает. Зимой они помогают ей вкусно соблюдать пост и напоминают о теплом лете.

Напомним, тюменцам рекомендуют соблюдать правила сбора грибов, потому что в Тюменской области уже зарегистрировано несколько случаев отравления с начала грибного сезона. Основная причина отравлений – неумение отличать съедобные грибы от ядовитых и неправильное приготовление.

Инна Кондрашкина