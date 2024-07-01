В Тюменской области возвели 4394 жилых дома за пять месяцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 тыс. 394 жилых дома возвели в Тюменской области с января по май. Общая площадь составила 1 млн 129,7 тыс. кв. м. Это на 139 % больше, чем годом ранее, сообщает Тюменьстат.

Из этого объема 562,2 тыс. кв. м приходятся на индивидуальные жилые дома. Жители региона построили 4 тыс. 303 таких здания.

В Югре за тот же период построили 1тыс. 127 жилых домов общей площадью 272,8 тыс. кв. м. Это 96 % к уровню прошлого года. Перевес также в пользу индивидуального жилищного строительства, на которое пришлось 147,6 тыс. кв. м.

На Ямале жители региона возвели 455 жилых домов площадью 159,8 тыс. кв. м, что составляет 98,6 % от прошлогоднего показателя. Ямальцы построили 421 индивидуальный жилой дом на 64 тыс. кв. м, а это плюс 73,1 % к январю-маю 2023 г.

Оксана Корнеенкова