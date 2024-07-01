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Тюменские студенты провели полевые исследования в д. Кулаково и Колобова

Общество, 12:16 12 июля 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Ознакомительную практику прошли бакалавры 2 курса направлений "Экология и природопользование", "Картография и геоинформатика" и "География" на базе ТюмГУ "Лукашино". Студенты отрабатывали навыки по климатологии, гидрологии, почвоведению, биогеографии и ландшафтоведению, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Второкурсники провели полевые исследования в окрестностях д. Кулаково и д. Колобова. Также они ознакомились с приборной базой метеостанции в п. Московский. В экопарке "Затюменский" ребята отточили навыки работы с нивелиром, выполнения теодолитного хода, тахометрической съемки. Величину шума, электромагнитного и радиационного излучения замеряли шумометром, электромагнитометром, дозиметром-радиометром.

Результатами практики стали почвенные полевые журналы водомерных наблюдений, список видового состава флоры участка, бланки описания полевого обследования почв, образцы исследованных почв и другое.

Добавим, что в 2024 году на направления бакалавриата "Экология и природопользование", "Картография и геоинформатика" и "География" в ТюмГУ выделено 50, 30 и 25 бюджетных мест соответственно.

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