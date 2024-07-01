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Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в Тюмени

Происшествия, 17:36 12 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в Тюмени в деревне Плеханово, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ 2114. У водителя "Лады", мужчины 1991 года рождения, имелись признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования гражданин отказался.

В присутствии понятых в ходе досмотра машины инспекторы обнаружили в салоне несколько свёртков, обмотанных фольгой, с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это гашиш.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Максимальная санкция - лишение свободы на срок до трёх лет. Также водитель будет привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ. Санкция статьи – штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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# наркотики , уголовное дело

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