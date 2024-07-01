Призовой фонд конкурса "Цех" в Тюмени составляет 2,5 млн рублей
Тюменцы могут получить до 500 тыс. рублей на творческий проект по итогам конкурса "Цех". Общий призовой фонд — 2,5 млн рублей. Заявки принимают 26 июля.
Защита идей - с 1 по 6 августа в Молодежном театральном центре "Космос". Участники конкурса от 18 до 35 лет смогут получить финансовую поддержку на постановочные проекты, междисциплинарные инициативы, лаборатории и инициативы в области современного визуального искусства.
"В этом году мы объединили "Цех" и "Шоу-кейс": получился большой общий конкурс творческих инициатив. Это дает возможность участникам объединиться не только в своем направлении, но и с другими создателями, увидеть, чем живет творческое сообщество, найти единомышленников и придумать что-то междисциплинарное вместе", — сказала заместитель руководителя Молодежного театрального центра "Космос" Лидия Фрицлер.
В 2023 году 10 победителей конкурса "Цех" получили от 100 до 250 тыс. рублей, пишет "КП-Тюмень".