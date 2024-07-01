Призовой фонд конкурса "Цех" в Тюмени составляет 2,5 млн рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут получить до 500 тыс. рублей на творческий проект по итогам конкурса "Цех". Общий призовой фонд — 2,5 млн рублей. Заявки принимают 26 июля.

Защита идей - с 1 по 6 августа в Молодежном театральном центре "Космос". Участники конкурса от 18 до 35 лет смогут получить финансовую поддержку на постановочные проекты, междисциплинарные инициативы, лаборатории и инициативы в области современного визуального искусства.

"В этом году мы объединили "Цех" и "Шоу-кейс": получился большой общий конкурс творческих инициатив. Это дает возможность участникам объединиться не только в своем направлении, но и с другими создателями, увидеть, чем живет творческое сообщество, найти единомышленников и придумать что-то междисциплинарное вместе", — сказала заместитель руководителя Молодежного театрального центра "Космос" Лидия Фрицлер.

В 2023 году 10 победителей конкурса "Цех" получили от 100 до 250 тыс. рублей, пишет "КП-Тюмень".