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В Тюмени 300 метров теплосетей на ул. Коммунистической отремонтируют до конца июля

Экономика, 14:02 13 июля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт участка теплосетей протяженностью 300 метров на ул. Коммунистической в Тюмени завершат до конца июля 2024 г. Работы начались немногим больше месяца назад, сообщает городская администрация.

"В общей сложности УСТЭК планирует заменить на этом отрезке 300 метров сети. Они разместят их под землёй. Работы выполнены на более 65 %, проводятся они в соответствии с графиком. Сейчас проведена обратная засыпка грунта", - уточнили в администрации Тюмени.

Всего в 2024 году УСТЭК планирует отремонтировать более 18 километров тепловых сетей и реконструировать две муниципальные котельные.

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# ремонт тепловых сетей

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