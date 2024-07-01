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Туристический налог появится в России с 2025 года

Экономика, 12:41 13 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изменения в первой и второй частях налогового кодекса РФ утверждены. Закон о прогрессивной шкале НДФЛ подписал президент страны Владимир Путин 12 июля.

Новшества законопроекта связаны с увеличением налога на прибыль с 20 % до 25 %, расширением порога доходов для УСН с действующих 265,8 млн до 450 млн рублей. Для компаний IT-отрасли налог на прибыль составит 5 % до 2030 года.

Также в стране вводится туристический налог, но решение о его действии муниципалитеты принимают самостоятельно.

Подробней о том, как будет выглядеть Налоговый кодекс РФ с 2025 г. можно узнать на официальном сайте Кремля.

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# налоги , НДФЛ , туризм

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